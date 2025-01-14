Под Черновцами 4 человека отравились угарным газом

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Инцидент произошел сегодня, 13 января, в селе Чагор Черновицкого района. Пострадавшие находятся в больницах

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.

По имеющимся данным, сегодня в медицинские учреждения с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" госпитализировали четырех местных жителей.

"По предварительным выводам, событие произошло в результате эксплуатации отопительной печи на дровах", – говорится в сообщении.

Как известно, угарный газ – это одна из самых распространенных причин несчастных случаев в домах, где есть печи, камины или газовые колонки. Спасатели предупреждают, что угарный газ незаметен для зрения и неощутим запахом, однако способен привести к трагическим последствиям.

Напомним, в ночь на 10 января девять человек отравились угарным газом во Львове. Из них пятеро – дети.