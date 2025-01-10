У квартирі в центрі Львова дев'ятеро людей отруїлися чадним газом

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У ніч проти 10 січня дев'ятеро людей отруїлися чадним газом у Львові. З них п'ятеро — діти

Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту та ТрО Львівської міської ради, передає RegioNews.

Люди отруїлися у квартирі на вулиці Князя Романа у центрі Львова. Отруїлися четверо дорослих - жінки віком 49, 41, 18 та 19 років. А також п’ятеро неповнолітніх дівчат віком від 7 до 14 років.

Госпіталізували дівчат 18 та 19 років, а також дітей. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Аварійна бригада припинила подачу газу у квартирі.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті сім’я отруїлася чадним газом.