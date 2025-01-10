У квартирі в центрі Львова дев'ятеро людей отруїлися чадним газом
У ніч проти 10 січня дев'ятеро людей отруїлися чадним газом у Львові. З них п'ятеро — діти
Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту та ТрО Львівської міської ради, передає RegioNews.
Люди отруїлися у квартирі на вулиці Князя Романа у центрі Львова. Отруїлися четверо дорослих - жінки віком 49, 41, 18 та 19 років. А також п’ятеро неповнолітніх дівчат віком від 7 до 14 років.
Госпіталізували дівчат 18 та 19 років, а також дітей. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
Аварійна бригада припинила подачу газу у квартирі.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті сім’я отруїлася чадним газом.
На Одещині двоє маленьких дітей, яких залишили без нагляду, отруїлися лікамиВсі новини »
09 січня 2025, 22:51На Чернігівщині від отруєння чадним газом загинули дві людини
09 січня 2025, 06:33У Львові горів гуртожиток: людей врятували
07 січня 2025, 09:46
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
На Одещині викрили "бізнесменів", які виготовляли підробки гаджетів відомого бренду
10 січня 2025, 13:11Обережно, сказ! У селі на Волині ввели карантин
10 січня 2025, 12:59У Кривому Розі чоловік вбив дружину, а також зґвалтував її 9-річну доньку
10 січня 2025, 12:20На Сумщині вибухотехніки знешкодили бойову частину збитого російського дрона
10 січня 2025, 11:45У Дніпрі за зраду та дезертирство судитимуть прикордонника-колаборанта
10 січня 2025, 11:44Стало відомо, скільки військових повернулися на службу після СЗЧ
10 січня 2025, 11:31На Черкащині запроваджують нову систему оповіщення про тривогу
10 січня 2025, 11:19У Черкаській області знищили чотири російських БпЛА
10 січня 2025, 11:07Поліція взялася за організаторів схем втечі чоловіків за кордон: триває масштабна операція
10 січня 2025, 11:02
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі публікації »
Всі блоги »