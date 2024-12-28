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28 грудня 2024, 17:30

У Рівному двоє дітей отруїлися чадним газом

28 грудня 2024, 17:30
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Інцидент стався сьогодні, 28 грудня, у Рівному. Наразі двоє дітей перебувають під наглядом лікарів

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Рівненській області, передає RegioNews.

За наявними даними, у Рівненську обласну лікарню з діагнозом отруєння чадним газом ушпиталили хлопчика 2019 та дівчинку 2016 років народження. Нині фахівці встановлюють усі обставини події.

"Нагадуємо, що основними причинами отруєння чадним газом є відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах, недотримання правил безпечного використання газу в побуті та правил безпеки систем газопостачання", ― йдеться у повідомленні ДСНС.

Раніше повідомлялося, що 24 грудня на Закарпатті, у селі Заболотне Хустського району, четверо людей, серед яких двоє неповнолітніх дітей, отруїлися чадним газом.

Також нещодавно на Вінниччині пятеро людей отруїлися чадним газом, серед них — троє дітей.

ушпиталення отруєння ДСНС Рівне діти чадний газ
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