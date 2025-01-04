ілюстративне фото: з відкритих джерел

Подія сталася у пʼятницю, 3 січня, у місті Коломия Івано-Франківської області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Від отруєння чадним газом постраждали четверо людей: діти 14 та 5 років, а також їх батьки, 44-річний чоловік та 37-річна жінка. Усіх госпіталізували.

Ймовірна причина отруєння чадним газом – несправність газового котла.

Нагадаємо, у грудні на Вінниччині пятеро людей отруїлися чадним газом, серед них – троє дітей.