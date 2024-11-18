На кордоні з Румунією затримали двох чоловіків, які заплуталися у колючому дроті

фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Біля державного кордону з Румунією на ділянці "Порубне" прикордонний патруль виявив двох чоловіків, які, імовірно, намагалися незаконно перетнули кордон

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Як зазначається у повідомленні, побачивши порушників, прикордонники закликали їх зупинитися. Однак чоловіки проігнорували вимогу та намагалися тікати у бік кордону.

Порушників швидко вдалося затримати за кілька метрів від кордону - один з них заплутався у дротяних загородженнях, інший порвав куртку.

Порушники виявилися жителі Одеської та Вінницької областей 2001 та 2002 років народження. Щодо затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двоє киян заблукали в Карпатах і ледь не замерзли на смерть, намагаючись незаконно перетнути кордон.