Прямували до Румунії: двоє киян заблукали в Карпатах і ледь не замерзли на смерть

фото: ДПСУ

Ввечері 10 листопада двоє "туристів" із Києва заблукали в горах. Чоловіки повідомили на "гарячу лінію", що втратили орієнтування у прикордонні та потребують допомоги

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Під ранок одна з пошукових груп прикордонників відділу "Фальків" натрапила на сліди молодиків.

"Знесилених та змерзлих "мандрівників" знайшли за кілька кілометрів від населеного пункту Долишній Шепіт Вижницького району Чернівецької області", ― йдеться у повідомленні.

З’ясувалося, що двоє 22-річних жителів Київщини намагалися незаконно потрапити до Румунії. Хлопці за порадою свого товариша прибули в прикордоння під виглядом туристів, але не розрахували власні сили.

Затриманих доставили до прикордонного підрозділу, обігріли та дали можливість відпочити. Стосовно фігурантів склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону.

Нагадаємо, на Закарпатті двоє ухилянтів із Донеччини кілька діб блукали горами і ледь не замерзли на смерть.