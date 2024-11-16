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На Закарпатті затримали кульгавого киянина, який дивом зцілився поблизу Словаччини
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16 листопада 2024, 09:46

На Закарпатті затримали кульгавого киянина, який дивом зцілився поблизу Словаччини

16 листопада 2024, 09:46
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фото: ДПСУ
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Військовослужбовці Чопського загону зупинили за кількасот метрів від державного рубежу 22-річного «кульгавого» киянина. Хлопець прямував до Словаччини з милицею

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Порушник мав намір незаконно перетнути держкордон неподалік відділу "Великий Березний".

Хлопець вигадав "легенду”, що приїхав на Закарпаття, аби відвідати могили родичів. Для правдивості він придбав ритуальний букет квітів. Молодик прихопив із собою милицю та вдавав, що шкутильгає, аби не привертати увагу місцевих жителів та правоохоронців.

Прикордонники помітили підозрілого незнайомця на автобусній станції "Великий Березний". Коли хлопець оминув місцевий цвинтар та вийшов за межі міста, його зупинили.

Киянин спершу переконував, що йшов відвідати могили рідних. Проте, не зміг відповісти хто з його родини та де саме похований.

"Після розмови з прикордонниками він зізнався у справжніх намірах – потрапити в Словаччину в незаконний спосіб. Він також розповів, що насправді милиця йому потрібна була суто з метою маскування", – йдеться в повідомленні.

Хлопця доставили в прикордонний підрозділ, де на нього склали адмінпротокол за спробу незаконного перетинання державного кордону.

Нагадаємо, на Закарпатті 18-річний юнак із села Білки Хустського району планував "підзаробити" на переправленні чоловіка до Угорщини.

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