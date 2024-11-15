Жителька Закарпаття сховала в автівці 225 пачок контрабандних сигарет

фото: ДПСУ

На Закарпатті військовослужбовці Чопського загону викрили жінку, яка намагалася поза контролем перевезти через кордон партію контрабандних тютюнових виробів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зловмисницею виявилася 43-річна жителька Закарпаття. Вона прямувала до Словаччини через пункт пропуску "Малий Березний". Жінка запевняла, що їде до чоловіка, який наразі проживає за кордоном.

Під час огляду автомобіля правоохоронці знайшли в автівці чотири сховки. Таємні відсіки були облаштовані у підлозі та під передніми арками легковика.

"У результаті огляду прикордонний наряд дістав зі сховків 225 пачок тютюнових виробів. Їх разом з транспортним засобом "Renault" 2011 року випуску вилучили співробітники митниці. Загальна сума контрабандного курива і авта сягає 250 тисяч гривень", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Буковині на кордоні з Румунією в авто іноземця виявили сховок із сигаретами.