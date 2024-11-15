Жителька Закарпаття сховала в автівці 225 пачок контрабандних сигарет
На Закарпатті військовослужбовці Чопського загону викрили жінку, яка намагалася поза контролем перевезти через кордон партію контрабандних тютюнових виробів
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Зловмисницею виявилася 43-річна жителька Закарпаття. Вона прямувала до Словаччини через пункт пропуску "Малий Березний". Жінка запевняла, що їде до чоловіка, який наразі проживає за кордоном.
Під час огляду автомобіля правоохоронці знайшли в автівці чотири сховки. Таємні відсіки були облаштовані у підлозі та під передніми арками легковика.
"У результаті огляду прикордонний наряд дістав зі сховків 225 пачок тютюнових виробів. Їх разом з транспортним засобом "Renault" 2011 року випуску вилучили співробітники митниці. Загальна сума контрабандного курива і авта сягає 250 тисяч гривень", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Буковині на кордоні з Румунією в авто іноземця виявили сховок із сигаретами.