фото: ДПСУ

Житель села Білки Хустського району збирався за 5500 доларів поза пунктами пропуску переправити в Угорщину військовозобовʼязаного чоловіка

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Поліцейські 13 листопада зупинили на околиці села Астей авто, яким 18-річний молодик здійснював підвезення свого клієнта до кордону.

У ході огляду у юнака вилучили кошти, які він отримав. Також правоохоронці вилучили й автівку та виявлені мобільні телефони.

Переправнику оголосили підозру. Йому загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині прикордонники затримали двох чоловіків, які хотіли переплисти Дністер на надувних матрацах.