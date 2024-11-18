На границе с Румынией задержали двух мужчин, запутавшихся в колючей проволоке

фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У государственной границы с Румынией на участке "Порубное" пограничный патруль обнаружил двух мужчин, которые, вероятно, пытались незаконно пересекли границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Как говорится в сообщении, увидев нарушителей, пограничники призвали их остановиться. Однако мужчины проигнорировали требование и пытались убегать в сторону границы.

Нарушителей быстро удалось задержать в нескольких метрах от границы - один из них запутался в проволочных заграждениях, другой порвал куртку.

Нарушители оказались жители Одесской и Винницкой областей 2001 и 2002 годов рождения. В отношении задержанных составили материалы об административном правонарушении.

Напомним, ранее сообщалось, что двое киевлян заблудились в Карпатах и чуть не замерзли насмерть, пытаясь незаконно пересечь границу.