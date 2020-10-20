Голову Чернівецької облради Івана Мунтяна вшосте відсторонили від посади

Справу про $400 тисяч хабаря розслідують уже понад півроку

Справу про $400 тисяч хабаря розслідують уже понад півроку

Фото: promin.cv.ua

Голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого підозрюють у отриманні хабаря, знову відстронили від посади голови Чернівецької облради.

Про це Суспільному Буковини сказала речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, передає RegioNews.

Івана Мунтяна відсторонили від посади ще на місяць, - повідомила посадовиця.

Водночас 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори, де обиратимуть новий склад обласних, міських, сільських і селищних рад. Як відомо, Іван Мунтян знову балотується на виборах і знову від "Батьківщини".

Нагадаємо, Івана Мунтяна підозрюють в отриманні хабара за передачу в оренду оздоровчого комплексу. За версією слідства, він вимагав у липні 2019 року за це 400 тисяч доларів. Протягом серпня-жовтня 2019 року правоохоронці задокументували отримання Мунтяном хабара в розмірі 180 тисяч гривень.