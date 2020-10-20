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20 октября 2020, 18:54 14

Председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна шестой раз отстранили от должности

20 октября 2020, 18:54 14
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Фото: promin.cv.ua
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Председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении взятки, снова відстронили от должности председателя Черновицкого облсовета.

Об этом Суспильному Буковины сказала пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, передает RegioNews.

Ивана Мунтяна отстранили от должности еще на месяц, - сообщила чиновница.

В то же время 25 октября в Украине состоятся местные выборы, где будут выбирать новый состав областных, городских, сельских и поселковых советов. Как известно, Иван Мунтян снова баллотируется на выборах и снова от "Батькивщины".

Напомним, Ивана Мунтяна подозревают в получении взятки за передачу в аренду оздоровительного комплекса. По версии следствия, он требовал в июле 2019 года за это 400 тысяч долларов. В течение августа-октября 2019 года правоохранители задокументировали получение Мунтяном взятки в размере 180 тысяч гривен.

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