На Київщині співробітниця міськрайонного суду розповсюджувала наркотики

Їй повідомлено про підозру

Їй повідомлено про підозру

Рixabay

За процесуального керівництва Білоцерківської місцевої прокуратури повідомлено про підозру посадовій особі міськрайонного суду, яка розповсюджувала наркотики.

Про це повідомила прокуратура Київської області, інформує RegioNews.

За даними слідства, в серпні цього року вона придбала близько 13 грамів канабісу, який потім, маючи доступ до місця тримання обвинувачених, збула одному з підсудних шляхом прямої передачі з рук у руки.

Наразі фігурантці провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Львівщині ліквідували канал постачання наркотиків до Личаківської виправної колонії.