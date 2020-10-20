Розстріли на Майдані: суд відмовився заарештувати двох колишніх "беркутівців"
Святошинський районний суд Києва сьогодні, 20 жовтня не захотів відправити під домашній арешт двох колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка та Сергія Тамтуру.
Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.
Відомо, що прокуратура просила суд відправити Мариниченка і Тамтуру під домашній арешт, оскільки за даними правоохоронців, вони можуть перешкодити судовому процесу.
Однак суд присяжних відмовив у цьому клопотанні з огляду на те, що обвинувачені не ховаються від суду.
Нагадаємо, Олександр Маринченко та Сергій Тамтура фігурують у справі про розстріл 48 активістів Євромайдану на вул. Інститутській в лютому 2014 року в якості обвинувачених. Також звинувачуються у вбивстві колишні "беркутівці" Павло Аброськін, Сергій Зінченко та Олег Янішевський.
Також повідомлялось, що 22 громадські організації вимагають звільнити нового заступника Венедіктової.