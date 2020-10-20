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20 жовтня 2020, 18:27 2

Розстріли на Майдані: суд відмовився заарештувати двох колишніх "беркутівців"

20 жовтня 2020, 18:27 2
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Їх звинувачують у причетності до вбивства 48 активістів Євромайдану
Їх звинувачують у причетності до вбивства 48 активістів Євромайдану
Фото: Нацполіція
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Святошинський районний суд Києва сьогодні, 20 жовтня не захотів відправити під домашній арешт двох колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка та Сергія Тамтуру.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Відомо, що прокуратура просила суд відправити Мариниченка і Тамтуру під домашній арешт, оскільки за даними правоохоронців, вони можуть перешкодити судовому процесу.

Однак суд присяжних відмовив у цьому клопотанні з огляду на те, що обвинувачені не ховаються від суду.

Нагадаємо, Олександр Маринченко та Сергій Тамтура фігурують у справі про розстріл 48 активістів Євромайдану на вул. Інститутській в лютому 2014 року в якості обвинувачених. Також звинувачуються у вбивстві колишні "беркутівці" Павло Аброськін, Сергій Зінченко та Олег Янішевський.

Також повідомлялось, що 22 громадські організації вимагають звільнити нового заступника Венедіктової.

Беркут суд Майдан арешт засідання
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