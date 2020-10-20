На Харківщині судитимуть ректора університету за вимагання хабаря

Йдеться про надання в оренду приміщень, які знаходяться на балансі університету

Йдеться про надання в оренду приміщень, які знаходяться на балансі університету

В Харківській області проректор одного з університетів постане перед судом за звинуваченням в отриманні хабаря.

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора. Правоохоронці відкрили справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт вже перебуває на розгляді в суді. "Керівники університету, використовуючи своє службове становище, вимагали від приватного підприємця 300 тисяч гривень неправомірної вигоди за укладення договору оренди приміщень, що знаходяться на балансі університету", - йдеться у версії слідства. Нагадаємо, на Хмельниччині сільський голова вимагав хабаря у розмірі 15 тисяч доларів.

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