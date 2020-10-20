На Харківщині судитимуть ректора університету за вимагання хабаря
Йдеться про надання в оренду приміщень, які знаходяться на балансі університету
Йдеться про надання в оренду приміщень, які знаходяться на балансі університету
В Харківській області проректор одного з університетів постане перед судом за звинуваченням в отриманні хабаря.
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
Правоохоронці відкрили справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт вже перебуває на розгляді в суді.
"Керівники університету, використовуючи своє службове становище, вимагали від приватного підприємця 300 тисяч гривень неправомірної вигоди за укладення договору оренди приміщень, що знаходяться на балансі університету", - йдеться у версії слідства.
Нагадаємо, на Хмельниччині сільський голова вимагав хабаря у розмірі 15 тисяч доларів.
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію Зеленського на Прикарпатті
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги