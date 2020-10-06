Исполняющий обязанности мэра Черновцов объяснил, почему снялся с выборов городского головы

Василий Продан не успевает одновременно работать и агитировать

Василий Продан не успевает одновременно работать и агитировать

Фото: ИА АСС

Секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан снял свою кандидатуру на выборах городского головы Черновцов, потому что не успевает совмещать подготовку к выборам и обязанности мэра.

Об этом Василий Продан сказал в комментарии Суспильному Буковины, пишет RegioNews.

Нет возможности участвовать в выборах и обеспечивать жизнедеятельность города. Это и подготовка к отопительному сезону и ремонт дорог", — сказал и.о. мэра.



Напомним, что секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан отказался баллотироваться на должность городского председателя Черновцов.