17:30  06 октября
В ГБР допросили нардепа от "ЕС" Владимира Арьева
10:29  06 октября
Пожары на Луганщине: спасатели ликвидировали 8 из 10 основных очагов
12:09  06 октября
Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома"
UA | RU
UA | RU
06 октября 2020, 16:52 1

Исполняющий обязанности мэра Черновцов объяснил, почему снялся с выборов городского головы

06 октября 2020, 16:52 1
Читайте також українською мовою
Василий Продан не успевает одновременно работать и агитировать
Василий Продан не успевает одновременно работать и агитировать
Фото: ИА АСС
Читайте також
українською мовою

Секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан снял свою кандидатуру на выборах городского головы Черновцов, потому что не успевает совмещать подготовку к выборам и обязанности мэра.

Об этом Василий Продан сказал в комментарии Суспильному Буковины, пишет RegioNews.

Нет возможности участвовать в выборах и обеспечивать жизнедеятельность города. Это и подготовка к отопительному сезону и ремонт дорог", — сказал и.о. мэра.


Напомним, что секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан отказался баллотироваться на должность городского председателя Черновцов.

Черновцы мэр Кандидат выборы секретарь горсовет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Заместитель мэра Каменец-Подольского ушел в отставку
06 октября 2020, 16:34
Суд отменил решение ТИК об отказе в регистрации кандидатов от "Евросолидарности" в Кременчуге
06 октября 2020, 16:20
В ЦИК объяснили детали представления промежуточного отчета для кандидатов и партий
06 октября 2020, 15:36
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию на Волыни
Колонны Рината. Где и как Ахметов обустраивает горизонталь в базовых регионах своей бизнес-империи
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Все блоги »