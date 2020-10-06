Исполняющий обязанности мэра Черновцов объяснил, почему снялся с выборов городского головы
Василий Продан не успевает одновременно работать и агитировать
Василий Продан не успевает одновременно работать и агитировать
Секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан снял свою кандидатуру на выборах городского головы Черновцов, потому что не успевает совмещать подготовку к выборам и обязанности мэра.
Об этом Василий Продан сказал в комментарии Суспильному Буковины, пишет RegioNews.
Нет возможности участвовать в выборах и обеспечивать жизнедеятельность города. Это и подготовка к отопительному сезону и ремонт дорог", — сказал и.о. мэра.
Напомним, что секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан отказался баллотироваться на должность городского председателя Черновцов.
Заместитель мэра Каменец-Подольского ушел в отставкуВсе новости »
06 октября 2020, 16:34Суд отменил решение ТИК об отказе в регистрации кандидатов от "Евросолидарности" в Кременчуге
06 октября 2020, 16:20В ЦИК объяснили детали представления промежуточного отчета для кандидатов и партий
06 октября 2020, 15:36
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию на Волыни
Колонны Рината. Где и как Ахметов обустраивает горизонталь в базовых регионах своей бизнес-империи