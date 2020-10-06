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06 жовтня 2020, 16:34 1

Заступник мера Кам’янця-Подільського пішов у відставку

06 жовтня 2020, 16:34 1
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Заяву Сергія Бабія депутати міської ради підтримали одноголосно
Заяву Сергія Бабія депутати міської ради підтримали одноголосно
Фото: vdalo.info
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Депутати Кам’янець-Подільської міської ради підтримали заяву заступника міського голови Сергія Бабія про складання повноважень.

Про це пише RegioNews з посиланнням на vdalo.info .

За відповідне рішення проголосували 27 із 27 присутніх на сесії депутатів.

Як заявив мер Кам’янця Михайло Сімашкевич, Сергій Бабій повідомив про своє рішення піти у відставку напередодні, 5 жовтня.

Сьогодні під час виступу перед депутатами Бабій подякував колегами за спільну роботу та пояснив, що його рішення не пов’язане з прийдешньою виборчою кампанією, а зумовлене сімейними обставинами:

Мені треба більше часу приділяти сім’ї, – додав Бабій.

Зазначимо, що Сергій Бабій працював заступником міського голови Михайла Сімашкевича з 2010 року.

Нагадаємо, мер Кам`янця-Подільського Сімашкевич не йтиме на вибори.

заступник мер відставка Хмельницька область Кам`янець-Подільський
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