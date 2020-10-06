Заступник мера Кам’янця-Подільського пішов у відставку
Депутати Кам’янець-Подільської міської ради підтримали заяву заступника міського голови Сергія Бабія про складання повноважень.
Про це пише RegioNews з посиланнням на vdalo.info .
За відповідне рішення проголосували 27 із 27 присутніх на сесії депутатів.
Як заявив мер Кам’янця Михайло Сімашкевич, Сергій Бабій повідомив про своє рішення піти у відставку напередодні, 5 жовтня.
Сьогодні під час виступу перед депутатами Бабій подякував колегами за спільну роботу та пояснив, що його рішення не пов’язане з прийдешньою виборчою кампанією, а зумовлене сімейними обставинами:
Мені треба більше часу приділяти сім’ї, – додав Бабій.
Зазначимо, що Сергій Бабій працював заступником міського голови Михайла Сімашкевича з 2010 року.
Нагадаємо, мер Кам`янця-Подільського Сімашкевич не йтиме на вибори.