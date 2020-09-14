Чернівецька міськрада подала до суду на Кабмін

У мерії оскаржують встановлення "червоної" зони карантину в місті

У мерії оскаржують встановлення "червоної" зони карантину в місті

Фото: molbuk.com

Чернівецька міська рада через суд вимагає визнати незаконним віднесення Чернівців до «червоної» зони карантинних обмежень.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької міської ради.

Секретар міськради Василь Продан сьогодні підписав і відправив судовий позов до Київського окружного адміністративного суду", - повідомили у мерії.

Згідно із цим позовом, міська рада вимагає визнати незаконним віднесення Чернівців до "червоної" зони.

Нагадаємо, про наміри приєднатися до Тернополя та Івано-Франківська і подати до суду міська влада Чернівців заявила ще 9 вересня.

Раніше у Чернівцях, які опинились у "червоній” зоні карантину, відбулася акція протесту батьків з вимогою скасувати дистанційне навчання та відкрити школи для відвідування.