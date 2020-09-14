Черновицкий горсовет подал в суд на Кабмин

В мэрии оспаривают установление "красной" зоны карантина в городе

В мэрии оспаривают установление "красной" зоны карантина в городе

Фото: molbuk.com

Черновицкий городской совет через суд требует признать незаконным занесение Черновцов в «красную» зону карантинных ограничений.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Черновицкого городского совета.

Секретар горсовета Василий Продан сегодня подписал и отправил судебный иск к Киевского окружного административного суда", - сообщили в мэрии.

В связи с этим иском, городской совет требует признать незаконным отнесение Черновцов до "красной" зоны.

Напомним, о намерениях присоединиться к Тернополю и Ивано-Франковску и подать в суд городская власть Черновцов заявила еще 9 сентября.

Ранее в Черновцах, которые оказались в "красной” зоне карантина, состоялась акция протеста родителей с требованием отменить дистанционное обучение и открыть школы для посещения.