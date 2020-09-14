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14 вересня 2020, 15:04 6

Понад 500 шкільних класів по всій Україні знаходяться на "віддаленому" навчанні

14 вересня 2020, 15:04 6
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Вже 37 шкіл повністю переведені на дистанційне навчання
Вже 37 шкіл повністю переведені на дистанційне навчання
Фото: flickr
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 501 клас знаходиться на самоізоляції, а 37 закладів середньої освіти - на дистанційному навчанні.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За минулу добу коронавірус підтвердили у 40 учнів і 32 вчителів. З початку нового навчального року лабораторно підтверджено 273 випадки COVID-19 серед учнів і 296 - серед вчителів", - додав Шмигаль.

За його словами, щоб забезпечити школи засобами індивідуального захисту і не тільки, уряд вже запропонував парламенту проголосувати за законопроєкт № 3991, який вносить зміни в бюджет, і, серед іншого, дозволяє використовувати кошти місцевих бюджетів на закупівлю засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, з 14 вересня київські школи переходять на роботу в умовах "помаранчевого" рівня епідеміологічної небезпеки.

коронавірус Кабмін карантин школа Деніс Шмигаль
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