Справу про поновлення на посаді мера Чернівців Каспрука розглянуть 7 вересня

Справу слухатимуть у Хмельницькому окружному адміністративному суді

Справу слухатимуть у Хмельницькому окружному адміністративному суді

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Справу про поновлення на посаді міського голови Чернівців Олексія Каспрук розглянуть 7 вересня у Хмельницькому окружному адміністративному суді.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише RegioNews.

Олексій Каспрук, як позивач, вимагатиме визнати протиправним попереднє рішення щодо усунення, а також добиватиметься поновлення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Головуючим суддею буде Іван Тарновецький. Підготовче засідання відбудеться 7 вересня, о 10:00.

Нагадаємо, 17 липня Верховний суд відсторонив Олексія Каспрука з посади мера Чернівців.