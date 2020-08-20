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20 серпня 2020, 15:44 1

Справу про поновлення на посаді мера Чернівців Каспрука розглянуть 7 вересня

20 серпня 2020, 15:44 1
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Справу слухатимуть у Хмельницькому окружному адміністративному суді
Справу слухатимуть у Хмельницькому окружному адміністративному суді
Фото з відкритих джерел
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Справу про поновлення на посаді міського голови Чернівців Олексія Каспрук розглянуть 7 вересня у Хмельницькому окружному адміністративному суді.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише RegioNews.

Олексій Каспрук, як позивач, вимагатиме визнати протиправним попереднє рішення щодо усунення, а також добиватиметься поновлення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Головуючим суддею буде Іван Тарновецький. Підготовче засідання відбудеться 7 вересня, о 10:00.

Нагадаємо, 17 липня Верховний суд відсторонив Олексія Каспрука з посади мера Чернівців.

суд Чернівці мер Хмельницький Каспрук Олексій посада
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