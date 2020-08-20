Дело о восстановлении в должности мэра Черновцов Каспрука рассмотрят 7 сентября

Дело будут слушать в Хмельницком окружном административном суде

Дело будут слушать в Хмельницком окружном административном суде

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Дело о восстановлении в должности городского головы Черновцов Алексея Каспрук рассмотрят 7 сентября в Хмельницком окружном административном суде.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, пишет RegioNews.

Алексей Каспрук, как истец, потребует признать противоправным предварительное решение по устранению, а также будет добиваться возобновления и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Председательствующим судьей будет Иван Тарновецкий. Подготовительное заседание состоится 7 сентября, в 10:00.

Напомним, 17 июля Верховный суд отстранил Алексея Каспрука с должности мэра Черновцов.