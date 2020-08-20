Кабмін 20 серпня ухвалить рішення щодо хасидів, - мер Умані

Ситуацію прокоментував також заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Ситуацію прокоментував також заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Мер Умані Олександр Цебрий, який нещодавно переночував на Банковій, щоб домогтися зустрічі з Зеленським і вирішення проблеми з хасидами-паломниками у його місті, заявив, що питання розглянуть на позачерговому засіданні Кабміну 20 серпня.

Про це він сказав в коментарі "Страні", пише RegioNews.

"У мене вчора було кілька зустрічей, в тому числі, в Офісі президента і в Міністерстві внутрішніх справ. Мені пообіцяли, що в п'ятницю на позачерговому засіданні Кабміну буде ухвалено рішення, яке буде регламентувати проведення Рош-ха-Шана (єврейський Новий рік, в цьому році 18-20 вересня, – ред.) нетрадиційним способом, який буде, сподіваюся, в цьому році", – повідомив мер Умані.

Своєю чергою, Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ повідомив виданню, що рішення стосовно хасидів буде ухвалено на черговому засіданні.

"Питання розглянуть на найближчому черговому засіданні Кабміну", – заявив Геращенко.

Нагадаємо, мер Умані Олександр Цебрій, який запропонував заблокувати в'їзди в місто, щоб не пустити хасидів, приїхав у Київ під Офіс президента України, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для запобігання масового приїзду хасидів в Умань.

Також мер Умані розповів, як провів ніч під ОП в очікуванні на Зеленського.