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20 серпня 2020, 11:09 6

Кабмін 20 серпня ухвалить рішення щодо хасидів, - мер Умані

20 серпня 2020, 11:09 6
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Ситуацію прокоментував також заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
Ситуацію прокоментував також заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
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Мер Умані Олександр Цебрий, який нещодавно переночував на Банковій, щоб домогтися зустрічі з Зеленським і вирішення проблеми з хасидами-паломниками у його місті, заявив, що питання розглянуть на позачерговому засіданні Кабміну 20 серпня.

Про це він сказав в коментарі "Страні", пише RegioNews.

"У мене вчора було кілька зустрічей, в тому числі, в Офісі президента і в Міністерстві внутрішніх справ. Мені пообіцяли, що в п'ятницю на позачерговому засіданні Кабміну буде ухвалено рішення, яке буде регламентувати проведення Рош-ха-Шана (єврейський Новий рік, в цьому році 18-20 вересня, – ред.) нетрадиційним способом, який буде, сподіваюся, в цьому році", – повідомив мер Умані.

Своєю чергою, Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ повідомив виданню, що рішення стосовно хасидів буде ухвалено на черговому засіданні.

"Питання розглянуть на найближчому черговому засіданні Кабміну", – заявив Геращенко.

Нагадаємо, мер Умані Олександр Цебрій, який запропонував заблокувати в'їзди в місто, щоб не пустити хасидів, приїхав у Київ під Офіс президента України, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для запобігання масового приїзду хасидів в Умань.

Також мер Умані розповів, як провів ніч під ОП в очікуванні на Зеленського.

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