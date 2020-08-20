Пальчевський переконує, що має план відновлення економіки України

Він переконаний, що чинна влада далека від проблем, які мають звичайні люди

Він переконаний, що чинна влада далека від проблем, які мають звичайні люди

Як повідомляє RegioNews, про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"У мене є чітке розуміння того, що потрібно міняти. "Перемога Пальчевського" - всеукраїнська партія. Хочу, щоб всім українцям, було комфортно жити, працювати і заробляти. У мене є чіткий план відновлення економіки всієї України. 30 років країну ніхто не захищав на світовій арені, топталися по нашій національній економіці як могли. Я хочу це змінити", - сказав Пальчевський.

Крім того, бізнесмен пояснив, чому вирішив пожити в різних районах Києва.

"Я вирішив пожити у всіх 10 районах Києва по одному тижню. У звичайних квартирах на околицях спальних районів Києва, щоб дізнатися про проблеми українців. Ось тільки переїхав на Лісовий масив, до цього жив тиждень в однушці, в простій 9-поверховій панельці на Дарниці. І, ви знаєте, я бачу, наскільки люди розчаровані діями влади. І наскільки влада взагалі далека від простих людей", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що "Євросолідарність" випереджає "Слугу народу" на місцевих виборах в Києві.