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20 серпня 2020, 14:35 3

Пальчевський переконує, що має план відновлення економіки України

20 серпня 2020, 14:35 3
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Він переконаний, що чинна влада далека від проблем, які мають звичайні люди
Він переконаний, що чинна влада далека від проблем, які мають звичайні люди
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Бізнесмен та лідер політсили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський створив партію, бо знає, як зробити життя українців якіснішим.

Як повідомляє RegioNews, про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"У мене є чітке розуміння того, що потрібно міняти. "Перемога Пальчевського" - всеукраїнська партія. Хочу, щоб всім українцям, було комфортно жити, працювати і заробляти. У мене є чіткий план відновлення економіки всієї України. 30 років країну ніхто не захищав на світовій арені, топталися по нашій національній економіці як могли. Я хочу це змінити", - сказав Пальчевський.

Крім того, бізнесмен пояснив, чому вирішив пожити в різних районах Києва.

"Я вирішив пожити у всіх 10 районах Києва по одному тижню. У звичайних квартирах на околицях спальних районів Києва, щоб дізнатися про проблеми українців. Ось тільки переїхав на Лісовий масив, до цього жив тиждень в однушці, в простій 9-поверховій панельці на Дарниці. І, ви знаєте, я бачу, наскільки люди розчаровані діями влади. І наскільки влада взагалі далека від простих людей", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що "Євросолідарність" випереджає "Слугу народу" на місцевих виборах в Києві.

мер Київ Кандидат вибори економіка
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