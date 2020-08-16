16:14  16 серпня
У МОЗ розповіли про те, як будуть працювати дитсадки цієї осені
17:31  16 серпня
Кожний п`ятий чернівчанин готовий проголосувати за відстороненого мера Каспрука
18:15  16 серпня
"Тиша" на Донбасі триває: обстрілів від початку доби не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
16 серпня 2020, 17:31 7

Кожний п`ятий чернівчанин готовий проголосувати за відстороненого мера Каспрука

16 серпня 2020, 17:31 7
Читайте также на русском языке
Також кожний п`ятий готовий підтримати на виборах партію "Слуга народу"
Також кожний п`ятий готовий підтримати на виборах партію "Слуга народу"
Читайте также
на русском языке

Найвищий рейтинг на посаду міського голови Чернівців поки що має відсторонений мер Олексій Каспрук – понад 20%.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 4 канал.

Удвічі менше голосів ніж Каспрук у рейтингу здобуває депутат міськради від фракції "Рідне місто", колишній секретар міськради Віталій Михайлішин.

8,9% підтримки має депутат міськради з фракції "Народного контролю" Михайло Яринич.

Ще один обранець у раді Чернівців із фракції "Рідне місто" Володимир Бешлей претендує на 7,5% виборчих симпатій.

Майже 5% готові голосувати за чинного голову області Сергія Осачука.

20,9% виборців заявляють, що готові йти на вибори мера, але голосуватимуть проти всіх.

Щодо політичних партій, то кожен п'ятий містянин готовий обрати партію "Слуга народу" (20%), 7% хочуть голосувати за "Народний контроль", 6,6% – за "Батьківщину", 5,7% підтримки має "ЄС", 5,6% – "Рідне місто". 14,5% виборців воліють голосувати проти всіх.

Нагадаємо, раніше Олексій Каспрук назвав можливих кандидатів на посаду міського голови від "Слуги народу".

вибори партїї рейтинг Чернівці мер горсовет Батьківщина Осачук Сергій Каспрук Олексій Європейська солідарність Кандидат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Група "Слуг народу" вимагає заборонити Лукашенкові в`їзд в Україну
16 серпня 2020, 16:49
Мер Житомира Сухомлин офіційно заявив про участь у виборах
16 серпня 2020, 13:58
Мер Кременчука Віталій Малецький пішов на самоізоляцію
16 серпня 2020, 11:14
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині
Депутати, чиновники та власники будівельного бізнесу. Хто контролює автовокзали Дніпропетровщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »