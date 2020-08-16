Кожний п`ятий чернівчанин готовий проголосувати за відстороненого мера Каспрука
Найвищий рейтинг на посаду міського голови Чернівців поки що має відсторонений мер Олексій Каспрук – понад 20%.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 4 канал.
Удвічі менше голосів ніж Каспрук у рейтингу здобуває депутат міськради від фракції "Рідне місто", колишній секретар міськради Віталій Михайлішин.
8,9% підтримки має депутат міськради з фракції "Народного контролю" Михайло Яринич.
Ще один обранець у раді Чернівців із фракції "Рідне місто" Володимир Бешлей претендує на 7,5% виборчих симпатій.
Майже 5% готові голосувати за чинного голову області Сергія Осачука.
20,9% виборців заявляють, що готові йти на вибори мера, але голосуватимуть проти всіх.
Щодо політичних партій, то кожен п'ятий містянин готовий обрати партію "Слуга народу" (20%), 7% хочуть голосувати за "Народний контроль", 6,6% – за "Батьківщину", 5,7% підтримки має "ЄС", 5,6% – "Рідне місто". 14,5% виборців воліють голосувати проти всіх.
Нагадаємо, раніше Олексій Каспрук назвав можливих кандидатів на посаду міського голови від "Слуги народу".