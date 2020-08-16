Кожний п`ятий чернівчанин готовий проголосувати за відстороненого мера Каспрука

Також кожний п`ятий готовий підтримати на виборах партію "Слуга народу"

Також кожний п`ятий готовий підтримати на виборах партію "Слуга народу"

Найвищий рейтинг на посаду міського голови Чернівців поки що має відсторонений мер Олексій Каспрук – понад 20%.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 4 канал.

Удвічі менше голосів ніж Каспрук у рейтингу здобуває депутат міськради від фракції "Рідне місто", колишній секретар міськради Віталій Михайлішин.

8,9% підтримки має депутат міськради з фракції "Народного контролю" Михайло Яринич.

Ще один обранець у раді Чернівців із фракції "Рідне місто" Володимир Бешлей претендує на 7,5% виборчих симпатій.

Майже 5% готові голосувати за чинного голову області Сергія Осачука.

20,9% виборців заявляють, що готові йти на вибори мера, але голосуватимуть проти всіх.

Щодо політичних партій, то кожен п'ятий містянин готовий обрати партію "Слуга народу" (20%), 7% хочуть голосувати за "Народний контроль", 6,6% – за "Батьківщину", 5,7% підтримки має "ЄС", 5,6% – "Рідне місто". 14,5% виборців воліють голосувати проти всіх.

Нагадаємо, раніше Олексій Каспрук назвав можливих кандидатів на посаду міського голови від "Слуги народу".