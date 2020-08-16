Каждый пятый черновчанин готов проголосовать за отстраненного мэра Каспрука
Самый высокий рейтинг на пост городского головы Черновцов пока что имеет отстраненный мэр Алексей Каспрук – более 20%.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 4 канал.
Вдвое меньше голосов чем Каспрук в рейтинге получает депутат горсовета от фракции "Родной город", бывший секретарь горсовета Виталий Михайлишин.
8,9% поддержки имеет депутат горсовета из фракции "Народного контроля" Михаил Ярынич.
Еще один избранник в горсовете Черновцов из фракции "Родной город" Владимир Бешлей претендует на 7,5% избирательных симпатий.
Почти 5% готовы голосовать за действующего главу области Сергея Осачука.
20,9% избирателей заявляют, что готовы идти на выборы мэра, но голосовать против всех.
Что касается политических партий, то каждый пятый горожанин готов выбрать партию "Слуга народа" (20%), 7% хотят голосовать за "Народный контроль", 6,6% – за "Батькивщину", 5,7% поддержки имеет "ЕС", 5,6% – "Родной город". 14,5% избирателей предпочитают голосовать против всех.
Напомним, ранее Алексей Каспрук назвал возможных кандидатов на должность городского головы от "Слуги народа".