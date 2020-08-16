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Каждый пятый черновчанин готов проголосовать за отстраненного мэра Каспрука
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16 августа 2020, 17:31 6

Каждый пятый черновчанин готов проголосовать за отстраненного мэра Каспрука

16 августа 2020, 17:31 6
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Также каждый пятый готов поддержать на выборах партию "Слуга народа"
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Самый высокий рейтинг на пост городского головы Черновцов пока что имеет отстраненный мэр Алексей Каспрук – более 20%.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 4 канал.

Вдвое меньше голосов чем Каспрук в рейтинге получает депутат горсовета от фракции "Родной город", бывший секретарь горсовета Виталий Михайлишин.

8,9% поддержки имеет депутат горсовета из фракции "Народного контроля" Михаил Ярынич.

Еще один избранник в горсовете Черновцов из фракции "Родной город" Владимир Бешлей претендует на 7,5% избирательных симпатий.

Почти 5% готовы голосовать за действующего главу области Сергея Осачука.

20,9% избирателей заявляют, что готовы идти на выборы мэра, но голосовать против всех.

Что касается политических партий, то каждый пятый горожанин готов выбрать партию "Слуга народа" (20%), 7% хотят голосовать за "Народный контроль", 6,6% – за "Батькивщину", 5,7% поддержки имеет "ЕС", 5,6% – "Родной город". 14,5% избирателей предпочитают голосовать против всех.

Напомним, ранее Алексей Каспрук назвал возможных кандидатов на должность городского головы от "Слуги народа".

выборы партии рейтинг Черновцы мэр горсовет Батькивщина Осачук Сергей Каспрук Алексей Европейская солидарность Кандидат
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