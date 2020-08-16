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16 серпня 2020, 13:58 4

Мер Житомира Сухомлин офіційно заявив про участь у виборах

16 серпня 2020, 13:58 4
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Він балотуватиметься від партії "Пропозиція"
Він балотуватиметься від партії "Пропозиція"
Фото з відкритих джерел
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«Пропозиція» розраховує отримати мінімум 25% голосів на виборах у Житомирі

Про це розповів сам міський голова Житомира Сергій Сухомлин, пише Regionews з посиланням на сайт партії "Пропозиція" .

Політик підкреслив, що його особисто депутатський мандат не цікавить, він прагне залишитись на посаді міського голови.

Коли я вперше йшов на посаду мера, то одразу говорив, що мені потрібно два терміни, аби виконати ті обіцянки, які я давав. Точно не піду у Верховну Раду. Міг це зробити раніше, але мене це не цікавить. Мене цікавлять проекти, які хочу реалізувати в Житомирі. Наприклад, у місті будують перший в Україні новий, сучасний водоканал, із нуля. Нові очисні споруди, нові станції підготовки води, нова каналізаційна станція. Ми станемо першим містом, яке побудує сучасний сміттєпереробний завод, і я хочу ці проекти завершити", — говорить Сергій Сухомлин.

За його словами, рішення балотуватись від "Пропозиції" було найлогічнішим, бо це партія, яка відстоює інтереси місцевого самоврядування.

Це вже унікальний проект, коли міські голови змогли об’єднатися. Головне, що партія будується знизу, а не з Києва за підтримкою великих олігархічних і фінансових груп. Це партія, яка будується знизу, з регіонів. Ми дійсно розглядали можливість піти окремо з місцевою політсилою, і розуміємо, що так могло бути простіше, але партія "Пропозиція" відкриває перспективу", — зазначив Сергій Сухомлин.

Таким чином, місцеві вибори стануть стартом для становлення загальнонаціональної партії, яка системно захищатиме права громад, вважає мер Житомира.

Нагадаємо, В мери Києва зібрався йти екскерівник Держекоінспекції Єгор Фірсов.

вибори партія мер Житомир Кандидат Сухомлин Сергій партія мерів Пропозиція
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