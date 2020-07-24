На Буковині дозволили роботу дитсадків

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Дошкільні дитячі заклади не працювали в Чернівецькій області від березня
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Фото з відкритих джерел
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Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зняла обмеження на роботу дошкільних навчальних закладів у Чернівецькій області.

Про це пише RegioNews з посиланням на Чернівецьку ОДА.

Наразі органи місцевого самоврядування мають ухвалити рішення про відкриття та порядок роботи дитячих садочків в області.

Робота може бути відновлена із дотриманням Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Нагадаємо, медики фіксують різке зростання кількості нових випадків коронавірусної хвороби.

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коронавірус дитячий садок Буковина робота діти Чернівецька область
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