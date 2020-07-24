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24 июля 2020, 18:19 2

На Буковине разрешили работу детсадов

24 июля 2020, 18:19 2
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Дошкольные детские учреждения не работали в Черновицкой области с марта
Дошкольные детские учреждения не работали в Черновицкой области с марта
Фото из открытых источников
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Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сняла ограничения на работу дошкольных учебных заведений в Черновицкой области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Черновицкую ОГА.

В настоящее время органы местного самоуправления должны принять решение об открытии и порядке работы детских садов в области.

Работа может быть восстановлена с соблюдением Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

Напомним, медики фиксируют резкий рост количества новых случаев коронавирусной болезни.

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коронавирус детский сад Буковина работа дети Черновицкая область
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