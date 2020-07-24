На Буковине разрешили работу детсадов
Дошкольные детские учреждения не работали в Черновицкой области с марта
Дошкольные детские учреждения не работали в Черновицкой области с марта
Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сняла ограничения на работу дошкольных учебных заведений в Черновицкой области.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Черновицкую ОГА.
В настоящее время органы местного самоуправления должны принять решение об открытии и порядке работы детских садов в области.
Работа может быть восстановлена с соблюдением Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).
Напомним, медики фиксируют резкий рост количества новых случаев коронавирусной болезни.
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