У Слов'янську дев'ять працівників міської ради відправили на самоізоляцію
Вони контактували із мером міста, у якого підтвердили COVID-19
Вони контактували із мером міста, у якого підтвердили COVID-19
Після виявлення коронавірусу у мера Слов'янська Вадима Ляха епідеміологічною службою було визначено дев'ять контактних осіб із працівників міської ради.
Про це повідомляється на сайті Слов'янської міської ради, передає RegioNews.
Дев'ять працівників міської ради відправлені на самоізоляцію з наступним лабораторним контролем", - йдеться в повідомленні.
У міській раді також зазначили, що решта працівників продовжують працювати з дотриманням обмежень, що були прийняті раніше.
Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що міський голова Слов'янська захворів коронавірусом.
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