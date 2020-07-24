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24 липня 2020, 16:46 3

На Волині зафіксували одразу три спалахи коронавірусу

24 липня 2020, 16:46 3
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Найбільше людей захворіло минулої доби у геріатричному пансіонаті
Найбільше людей захворіло минулої доби у геріатричному пансіонаті
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На Волині зафіксували одразу три спалахи захворювання на COVID-19, найбільший з яких - у геріатричному пансіонаті в селі Білосток Луцького району, де коронавірус підтвердили у 27 осіб, із них у 22 - за останню добу.

Про це поінформувала головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко, повідомляє RegioNews посиланням на Укрінформ.

За її словами, у геріатричному закладі хворіють шестеро працівників та 21 мешканець. Троє підопічних пансіонату перебувають в інфекційній лікарні, інші - у відділеннях стаціонарного догляду закладу. Працівники лікуються амбулаторно, захворювання протікає у легкій формі. Вживаються всі необхідні заходи з локалізації спалаху.

Крім геріатричного пансіонату, в області є ще два великих вогнища коронавірусу.

На товаристві "Рута" зафіксовано 14 випадків захворювання. Обстежено 109 працівників підприємства, отримано 82 негативних результати ПЛР-тестування, ще 13 тестів у роботі. Початок спалаху зафіксовано 15 липня, всі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні, на самоізоляції - 15 осіб.

Ще один спалах - на Нововолинській швейній фабриці. Там захворіли шість працівників підприємства і дві контактні особи. Встановлено коло з 32 контактних осіб (20 - на підприємстві і 12 за його межами). Всі вони перебувають під домашнім спостереженням. Підприємство з понеділка припинило діяльність з метою недопущення поширення захворювання.

Нагадаємо, сьогодні у Слов'янську дев'ять працівників міської ради відправили на самоізоляцію через виявлений у мера міста коронавірус.

Волинська область Волинь коронавірус самоізоляція хворі лікування COVID-19
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