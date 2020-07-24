Коронавірус в Україні: медики фіксують різке зростання кількості нових випадків хвороби
За останню добу виявили 972 інфікованих, одужали 886 хворих, померли 20 людей
За останню добу виявили 972 інфікованих, одужали 886 хворих, померли 20 людей
Всього за весь час пандемії в країні захворіло 62 823 особи, з них 34 886 одужали, летальних випадків - 1571.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 виявили в Києві - 118, у Львівській області - 126, у Рівненській - 96 і у Івано-Франківській - 87 осіб.
При цьому в Херсонській області за добу не зафіксовано жодного нового випадку хвороби.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 2462 випадки;
- Волинська область — 3421 випадок;
- Дніпропетровська область — 1302 випадки;
- Донецька область — 830 випадків;
- Житомирська область — 1670 випадків;
- Закарпатська область — 4706 випадків;
- Запорізька область — 712 випадків;
- Івано-Франківська область — 3852 випадки;
- Кіровоградська область — 689 випадків;
- м. Київ — 7396 випадків;
- Київська область — 3421 випадок;
- Львівська область — 8588 випадків;
- Луганська область — 118 випадків;
- Миколаївська область — 536 випадків;
- Одеська область — 2749 випадків;
- Полтавська область — 378 випадків;
- Рівненська область — 5399 випадків;
- Сумська область — 397 випадків;
- Тернопільська область — 2604 випадки;
- Харківська область — 3277 випадків;
- Херсонська область — 218 випадків;
- Хмельницька область — 1021 випадок;
- Чернівецька область — 5485 випадків;
- Черкаська область — 888 випадків;
- Чернігівська область — 679 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що станом на ранок 23 липня в Україні коронавірусом заразилися 856 осіб.
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