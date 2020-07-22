Люди помилилися, обравши президентом Зеленського, - голова Чернівецької облради Мунтян

Іван Мунтян вважає Володимира Зеленського непрофесіоналом

Іван Мунтян вважає Володимира Зеленського непрофесіоналом

Фото: molbuk.com

Відсторонений від посади через підозру в отриманні $180 тисяч хабара голова Чернівецької облради Іван Мунтян розповів про своє ставлення до чинної влади в Україні.

Про своє бачення ситуації в державі Мунтян розповів чернівецькій журналістці Галині Єреміці, пише Regionews з посиланням на buknews.com.ua.

Ситуацію в Україні на сьогоднішній день Мунтян назвав повним хаосом. На його думку, влада не справляється з тими обов'язками, які на неї покладено і не виконує тих обіцянок, які давала людям.

Люди сподівалися на кращі зміни, але ми сьогодні маємо ті самі проблеми: репресії, переслідування, зовнішній вплив на державу. Тому я ставлю питання: за що ми боролися. Нічого доброго в державі немає", - зазначив Мунтян.

Причину хаосу голова Чернівецької облради вбачає у тому, що вся влада в країні належить одній політичній силі:

Вся повнота політичної влади у країні належить одній політичній силі, можна сказати навіть одній особі - Володимиру Зеленському. Я не хочу казати про непрофесіоналізм Зеленського у його професії, але до управління державою повинен бути зовсім інший підхід і інше розуміння процесів. Керувати державною і нести відповідальність на такому рівні - це не жартувати. Під час виборів люди, зазвичай, чіпляються за що можуть, але цей їхній вибір був неправильним", - сказав Іван Мунтян.

Нагадаємо, Івана Мунтяна підозрюють в отриманні хабарі за передачу в оренду оздоровчого комплексу. За версією слідства, він вимагав у липні 2019 року за це 400 тисяч доларів. Протягом серпня-жовтня 2019 року правоохоронці задокументували отримання Мунтяном хабара в розмірі 180 тисяч гривень.

Прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн.

Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.

Іван Мунтян вніс за себе гроші, хоча перед тим подав до суду апеляцію рішення про заставу.

19 лютого суд залишив на посаді голову Чернівецької облради Івана Мунтяна, але 28 лютого змінив рішення.

Досудове розслідування справи про отримання хабара головою Чернівецької облради Іваном Мунтяном триватиме до 4 серпня 2020 року.