Люди ошиблись, выбрав президентом Зеленского, - глава Черновицкого облсовета Мунтян

Иван Мунтян считает Владимира Зеленского непрофессионалом

Иван Мунтян считает Владимира Зеленского непрофессионалом

Фото: molbuk.com

Отстраненный от должности по подозрению в получении $180 тысяч взятки председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян рассказал о своем отношении к действующей власти в Украине.

О своем видении ситуации в государстве Мунтян рассказал черновицкой журналистке Галине Єремице, пишет Regionews со ссылкой на buknews.com.ua.

Ситуацию в Украине на сегодняшний день Мунтян назвал полным хаосом. По его мнению, власть не справляется с теми обязанностями, которые на нее возложены и не выполняет тех обещаний, которые давала людям.

Люди надеялись на лучшие изменения, но мы сегодня имеем те же проблемы: репрессии, преследования, внешнее воздействие на государство. Поэтому я задаю вопрос: за что мы боролись. Ничего хорошего в государстве нет", - отметил Мунтян.

Причину хаоса председатель Черновицкого облсовета видит в том, что вся власть в стране принадлежит одной политической силе:

Вся полнота политической власти в стране принадлежит одной политической силе, можно сказать даже одному человеку - Владимиру Зеленскому. Я не хочу говорить о непрофессионализме Зеленского в его профессии, но к управлению государством должен быть совсем другой подход и другое понимание процессов. Руководить государственной и нести ответственность на таком уровне - это не шутить. Во время выборов люди обычно цепляются за что могут, но это их выбор был неправильным", - сказал Иван Мунтян.

Напомним, Ивана Мунтяна подозревают в получении взятки за передачу в аренду оздоровительного комплекса. По версии следствия, он требовал в июле 2019 года за это 400 тысяч долларов. В течение августа-октября 2019 года правоохранители задокументировали получение Мунтяном взятки в размере 180 тысяч гривен.

Прокурори требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.

Однако антикоррупционный суд назначил должностному лицу 10 млн грн залога, возложив на него ряд зобов'язань.

Иван Мунтян внес за себя деньги, хотя перед тем подал в суд апелляцию решение о залог.

19 февраля суд оставил на посту председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна, но 28 февраля изменил решение.

Досудебное расследование дела о получении взятки председателем Черновицкого облсовета Иваном Мунтяном продлится до 4 августа 2020 года.