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22 липня 2020, 13:14 7

Президент України скасував візи для громадян шести країн

22 липня 2020, 13:14 7
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Безвізовий режим встановлений "з метою розвитку та практичної реалізації принципів партнерства"
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення з 1 серпня безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова.

Відповідний указ №289/2020 опублікований на сайті ОП, передає RegioNews.

"Встановити з 1 серпня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну і транзитний проїзд через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн і Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - йдеться в тексті указу.

Наголошується, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше повідомлялося, що з "Борисполя" можна буде літати по цифровим паспортам.

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