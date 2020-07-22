Президент України скасував візи для громадян шести країн
Безвізовий режим встановлений "з метою розвитку та практичної реалізації принципів партнерства"
Безвізовий режим встановлений "з метою розвитку та практичної реалізації принципів партнерства"
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення з 1 серпня безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова.
Відповідний указ №289/2020 опублікований на сайті ОП, передає RegioNews.
"Встановити з 1 серпня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну і транзитний проїзд через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн і Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - йдеться в тексті указу.
Наголошується, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
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