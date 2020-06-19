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19 червня 2020, 12:41 3

Мітинг під Чернівецькою ОДА: протестують ресторатори

19 червня 2020, 12:41 3
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Представники ресторанного бізнесу хочуть повноцінно працювати з 22 червня
Представники ресторанного бізнесу хочуть повноцінно працювати з 22 червня
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У Чернівцях під будівлею обласної державної адміністрації працівники ресторанного бізнесу проводять пікет з вимогою до місцевої влади дозволити роботу ресторанів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Чернівці.Online.

Учасники акції вимагають від влади вирішення питання щодо обслуговування відвідувачів не тільки на літніх майданчиках, а й у приміщеннях ресторанів.

Протестувальники тримають у руках плакати із написами "Дайте вижити галузі".

Вони запевняють, що дотримуються усіх санітарно-епідеміологічних вимог.

Нагадаємо, що у Чернівцях міська комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла рішення пом'якшити карантинні обмеження у місті. Парки атракціонів, сауни та лазні зможуть відновити роботу з дотриманням санітарних вимог.

Чернівці протест митинг ОДА ресторан
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