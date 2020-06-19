Мітинг під Чернівецькою ОДА: протестують ресторатори
У Чернівцях під будівлею обласної державної адміністрації працівники ресторанного бізнесу проводять пікет з вимогою до місцевої влади дозволити роботу ресторанів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Чернівці.Online.
Учасники акції вимагають від влади вирішення питання щодо обслуговування відвідувачів не тільки на літніх майданчиках, а й у приміщеннях ресторанів.
Протестувальники тримають у руках плакати із написами "Дайте вижити галузі".
Вони запевняють, що дотримуються усіх санітарно-епідеміологічних вимог.
Нагадаємо, що у Чернівцях міська комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла рішення пом'якшити карантинні обмеження у місті. Парки атракціонів, сауни та лазні зможуть відновити роботу з дотриманням санітарних вимог.