Мітинг під Чернівецькою ОДА: протестують ресторатори

Представники ресторанного бізнесу хочуть повноцінно працювати з 22 червня

Представники ресторанного бізнесу хочуть повноцінно працювати з 22 червня

У Чернівцях під будівлею обласної державної адміністрації працівники ресторанного бізнесу проводять пікет з вимогою до місцевої влади дозволити роботу ресторанів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Чернівці.Online.

Учасники акції вимагають від влади вирішення питання щодо обслуговування відвідувачів не тільки на літніх майданчиках, а й у приміщеннях ресторанів.

Протестувальники тримають у руках плакати із написами "Дайте вижити галузі".

Вони запевняють, що дотримуються усіх санітарно-епідеміологічних вимог.

Нагадаємо, що у Чернівцях міська комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла рішення пом'якшити карантинні обмеження у місті. Парки атракціонів, сауни та лазні зможуть відновити роботу з дотриманням санітарних вимог.