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21 июня 2020, 15:56 3

Сколько стоит в СИЗО посидеть: Денис Малюська презентовал платные камеры в Черновцах

21 июня 2020, 15:56 3
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Накануне такие же услуги стали доступны в СИЗО Винницы, Хмельницкого и Житомира
Фото: Денис Малюська Facebook
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Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

Министр юстиции Украины Денис Малюська презентовал в Facebook платные камеры в СИЗО в Черновцах.

Посидеть в историческом памятнике (в Черновцах СИЗО расположен в самом центре города в здании, построенном в 1812-1819 годах – ред.) в центре города и недорого: сутки – 346 грн, неделя – 1170 грн, месяц – 2508 грн", – написал министр.

20 июня глава Минюста Украины показывал платные камеры в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого. Здесь посуточная аренда камер обойдется, по его данным, соответственно в 610 грн, 586 грн и 780 грн.

Чернівці, сізо посидіти у історичній пам‘ятці, у центрі міста і недорого: доба – 346,00 грн тиждень – 1170,00 грн місяць – 2508,00 грн

Опубліковано Denis Malyuska Неділя, 21 червня 2020 р.


8 мая платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепре, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО.

СИЗО реформа Черновцы тарифы Денис Малюська камеры
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