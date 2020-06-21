Сколько стоит в СИЗО посидеть: Денис Малюська презентовал платные камеры в Черновцах

Накануне такие же услуги стали доступны в СИЗО Винницы, Хмельницкого и Житомира

Накануне такие же услуги стали доступны в СИЗО Винницы, Хмельницкого и Житомира

Фото: Денис Малюська Facebook

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

Министр юстиции Украины Денис Малюська презентовал в Facebook платные камеры в СИЗО в Черновцах.

Посидеть в историческом памятнике (в Черновцах СИЗО расположен в самом центре города в здании, построенном в 1812-1819 годах – ред.) в центре города и недорого: сутки – 346 грн, неделя – 1170 грн, месяц – 2508 грн", – написал министр.

20 июня глава Минюста Украины показывал платные камеры в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого. Здесь посуточная аренда камер обойдется, по его данным, соответственно в 610 грн, 586 грн и 780 грн.

Чернівці, сізо посидіти у історичній пам‘ятці, у центрі міста і недорого: доба – 346,00 грн тиждень – 1170,00 грн місяць – 2508,00 грн Опубліковано Denis Malyuska Неділя, 21 червня 2020 р.



8 мая платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепре, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО.