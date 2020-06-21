Через негоду без світла в Україні залишилося майже 100 населених пунктів
Через погоду майже 90 населених пунктів у п’яти областях залишилися без електропостачання станом на 7 ранку 21 червня
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.
За даними рятувальників, через дощі та пориви вітру спрацювали системи захисту ліній електропередач у 89 населених пунктах в п’яти областях:
- Житомирській – 30
- Волинській – 27
- Чернігівській – 18
- Чернівецькій – 7
- Сумській – 7
Крім того, напередодні внаслідок сильних дощів та поривів вітру у п’яти областях – Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецькій – зокрема сталися замулення 10 подвір’їв, 23 підвальних приміщення та пошкоджено дахи двох будівель.
В Чернівецькій області з берегів вийшла річка Дерелуй. У селі Великий Кучурів відсутнє транспортне сполучення, вода залила вулиці села і людські обійстя.
В Івано-Франківській області на дорогах місцевого значення (Гринява-Голошино та Кохан-Перехресне) сталися два зсуви ґрунту. Жертв та постраждалих немає.
Підрозділами ДСНС відкачано 1,613 тисячі кубічних метрів води. Всього до робіт залучалось 39 чоловік та 14 одиниць техніки, з них від ДСНС 32 чоловіка особового складу та 10 одиниць техніки", – йдеться в повідомленні служби.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, дощова погода протримається в Україні до 27 червня.