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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
21 червня 2020, 11:29 6

Через негоду без світла в Україні залишилося майже 100 населених пунктів

21 червня 2020, 11:29 6
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На Буковині з берегів вийшла річка Дерелуй, а на Івано-Франківщині сталося два зсуви грунту
Фото: Галина Єреміца Facebook
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Через погоду майже 90 населених пунктів у п’яти областях залишилися без електропостачання станом на 7 ранку 21 червня

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.

За даними рятувальників, через дощі та пориви вітру спрацювали системи захисту ліній електропередач у 89 населених пунктах в п’яти областях:

  • Житомирській – 30
  • Волинській – 27
  • Чернігівській – 18
  • Чернівецькій – 7
  • Сумській – 7

Крім того, напередодні внаслідок сильних дощів та поривів вітру у п’яти областях – Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецькій – зокрема сталися замулення 10 подвір’їв, 23 підвальних приміщення та пошкоджено дахи двох будівель.

В Чернівецькій області з берегів вийшла річка Дерелуй. У селі Великий Кучурів відсутнє транспортне сполучення, вода залила вулиці села і людські обійстя.

В Івано-Франківській області на дорогах місцевого значення (Гринява-Голошино та Кохан-Перехресне) сталися два зсуви ґрунту. Жертв та постраждалих немає.

Підрозділами ДСНС відкачано 1,613 тисячі кубічних метрів води. Всього до робіт залучалось 39 чоловік та 14 одиниць техніки, з них від ДСНС 32 чоловіка особового складу та 10 одиниць техніки", – йдеться в повідомленні служби.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, дощова погода протримається в Україні до 27 червня.

погода Чернівці Івано-Франківськ Буковина Прикарпаття ДСНС електроенергія Повінь
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