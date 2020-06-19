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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
19 червня 2020, 16:17 1

Асоціація міжнародних автоперевізників "заробила" понад 300 мільйонів на завищених тарифах

19 червня 2020, 16:17 1
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Для виводу грошей "у тінь" використовували фіктивні фірми
Для виводу грошей "у тінь" використовували фіктивні фірми
Фото: Consoris
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Оперативники спецслужби встановили, що Асоціація протягом 2017-2020 років незаконно отримала від компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями, понад 300 мільйонів гривень платежів та внесків.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За версією слідства, керівництво громадської структури здійснювало обов’язкове страхування перевізників через афілійовану з директором компанію за завищеними тарифами. Більшу частину грошей службові особи виводили у тінь через безтоварні операції з фірмами із ознаками фіктивності.

За висновками профільних експертів, через дії керівництва розцінки на послуги Асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а державний бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень.

Для отримання доказів функціонування протиправної схеми правоохоронці провели у Києві і Київській області обшуки в офісі Асоціації, афілійованих страхових компаніях та фіктивних фірмах.

Під час слідчих дій було вилучено фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, через які кошти переводили у готівку. Також виявлено чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів підставних комерційних структур, та велику суму необлікованої готівки.

Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників оборудки.

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СБУ тарифи кримінальна справа перевізники асоціація
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