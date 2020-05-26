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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
26 травня 2020, 18:52 36

На Буковині у розпал карантину відсвяткували весілля на сто людей

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26 травня 2020, 18:52 36
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На власника ресторану склали адмінпротокол
Фото: Щоденно
На власника ресторану склали адмінпротокол

Попри заборону проведення масових заходів, власник ресторану в селі Мамаївці Кіцманському районі Чернівецької області дозволив влаштувати в своєму закладі святкування весілля.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Чернівецькій області, пише RegioNews.

Поліцейські з’ясували, що 24 травня у ресторані відбулося святкування весілля, в якому взяли участь приблизно 100 осіб", - йдеться у повідомленні.

Будучи посадовою особою, 61-річний власник ресторану проігнорував карантинні обмеження та порушив вимоги постанови Кабміну від 20 травня 2020 року № 392, а саме – заборону проведення масових заходів і роботи закладів громадського харчування.

Співробітники поліції склали на порушника адміністративний протокол за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали адміністративного правопорушення поліцейські направили до Кіцманського районного суду для розгляду та прийняття рішення.

За порушення правил карантину підприємцю загрожує штраф у розмірі від 34 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Буковині влада не дозволила пом`якшувати карантин через велику кількість хворих і завантаженість лікарень. На сьогодні в Чернівецькій області зареєстровано 3101 випадок коронавірусу, в тому числі 136 - летальних. Це найвищі показники захворюваності і смертності від коронавірусу в Україні.


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