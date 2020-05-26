День Києва будуть святкувати в онлайн-форматі
Святкування Дня Києва 31 травня у зв'язку із карантинними заходами пройде в форматі онлайн.
Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.
Зокрема, в ефірі телеканалу "Київ" будуть транслювати привітання і сюжети на тематику життя міста.
Також в режимі онлайн відбудеться знаменитий "Пробіг під каштанами". Влада міста планує провести в телеефірі святкові телевікторини з киянами, а також запланувала радіоконцерти музичних гуртів.
Столичні колективи створюють святкові ролики, які розповсюдять у соцмережах, на Youtube-каналах, на своїх сайтах. 30 та 31 травня о 20:00 відбудеться трансляція концерту Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького", - йдеться в повідомленні.
Артисти Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва близько 20:00 з балкону будівлі проведуть музичне вітання для киян. Також на День міста розпочнеться сезон роботи столичних фонтанів.
Нагадаємо, 25 травня, у перший день роботи метро Києва підземкою скористалися понад 310 тисяч киян.
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