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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
26 травня 2020, 16:44 4

День Києва будуть святкувати в онлайн-форматі

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26 травня 2020, 16:44 4
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В ефірі телеканалу "Київ" буде транслюватися святкова програма
Фото: flickr
В ефірі телеканалу "Київ" буде транслюватися святкова програма

Святкування Дня Києва 31 травня у зв'язку із карантинними заходами пройде в форматі онлайн.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Зокрема, в ефірі телеканалу "Київ" будуть транслювати привітання і сюжети на тематику життя міста.

Також в режимі онлайн відбудеться знаменитий "Пробіг під каштанами". Влада міста планує провести в телеефірі святкові телевікторини з киянами, а також запланувала радіоконцерти музичних гуртів.

Столичні колективи створюють святкові ролики, які розповсюдять у соцмережах, на Youtube-каналах, на своїх сайтах. 30 та 31 травня о 20:00 відбудеться трансляція концерту Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького", - йдеться в повідомленні.

Артисти Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва близько 20:00 з балкону будівлі проведуть музичне вітання для киян. Також на День міста розпочнеться сезон роботи столичних фонтанів.

Нагадаємо, 25 травня, у перший день роботи метро Києва підземкою скористалися понад 310 тисяч киян.


карантин свято КМДА День Києва
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