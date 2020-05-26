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26 травня 2020, 11:06 21

Сім областей не готові до пом'якшення карантину - Ляшко

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26 травня 2020, 11:06 21
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Області не відповідають критеріям інцидентності та кількості ПЛР-тестування
pixabay.com
Області не відповідають критеріям інцидентності та кількості ПЛР-тестування

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що до пом'якшення карантину не готові 7 областей, а саме: Донецька, Луганська, Львівська, Волинська, Закарпатська, Рівненська та Чернівецька.

Про це він розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

За його словами, на сьогодні в Україні заповненість ліжок понад 50% тільки в одній області - Чернівецькій, де показник становить 54,5%.

За даними МОЗ, за показниками ПЛР-тестування не проходить Донецька область, у них 9 тестів на 100 тис. населення, Луганська область - 9 тестів на 100 тис. населення та Львівська область - 11,98 тестів на 100 тис. населення.

За критерієм інцидентності не відповідають показники Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської і Чернівецької області.

Нагадаємо, неможливість переходу до наступного етапу зняття карантинних обмежень пояснюється високою інцидентностью (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжко-місць в медустановах і низьким охопленням населення тестуванням на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували 21 584 випадків COVID-19, за минулу добу заразилися ще 339 осіб, 21 хворий помер, 341 пацієнт видужав.


коронавірус Україна показник пандемія область
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