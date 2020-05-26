На Буковине в разгар карантина отпраздновали свадьбу на сто человек
Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, владелец ресторана в селе Мамаевцы Кицманского района Черновицкой области разрешил устроить в своем заведении празднование свадьбы.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Черновицкой области, пишет RegioNews.
Полицейские выяснили, что 24 мая в ресторане состоялось празднование свадьбы, в котором приняли участие примерно 100 человек", - говорится в сообщении.
Являясь должностным лицом, 61-летний владелец ресторана проигнорировал карантинные ограничения и нарушил требования постановления Кабмина от 20 мая 2020 года № 392, а именно – запрет проведения массовых мероприятий и работы заведений общественного питания.
Сотрудники полиции составили на нарушителя административный протокол по статье 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Материалы административного правонарушения полицейские направили в Кицманский районный суд для рассмотрения и принятия решения.
За нарушение правил карантина предпринимателю грозит штраф в размере от 34 до 170 тысяч гривен.
Напомним, на Буковине власть не позволила смягчать карантин из-за большого количество больных и загруженности больниц. На сегодня в Черновицкой области зарегистрировано 3101 случай коронавируса, в том числе 136 - летальных. Это самые высокие показатели заболеваемости и смертности от коронавируса в Украине.
- 21:25 26 мая Во Львове на взятке поймали сотрудника налоговой
- 21:13 26 мая Зеленский утвердил годовую программу сотрудничества Украины и НАТО
- 20:29 26 мая Массовое убийство на Житомирщине: семерых погибших похоронили в Киеве
- 20:09 26 мая В Ровенской области на месяц отложили запуск общественного транспорта
- 19:02 26 мая Антикоррупционный суд оставил Грымчака под домашним арестом
- 18:52 26 мая На Буковине в разгар карантина отпраздновали свадьбу на сто человек
- 21:55 25 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:56 24 мая В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
- 13:00 25 мая Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
- 12:00 19 мая "Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
- 13:00 22 мая Что может помешать Кернесу
- 12:00 20 мая Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области