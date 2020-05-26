На Буковине в разгар карантина отпраздновали свадьбу на сто человек

На владельца ресторана составили админпротокол

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На владельца ресторана составили админпротокол

Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, владелец ресторана в селе Мамаевцы Кицманского района Черновицкой области разрешил устроить в своем заведении празднование свадьбы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Черновицкой области, пишет RegioNews.

Полицейские выяснили, что 24 мая в ресторане состоялось празднование свадьбы, в котором приняли участие примерно 100 человек", - говорится в сообщении.

Являясь должностным лицом, 61-летний владелец ресторана проигнорировал карантинные ограничения и нарушил требования постановления Кабмина от 20 мая 2020 года № 392, а именно – запрет проведения массовых мероприятий и работы заведений общественного питания.

Сотрудники полиции составили на нарушителя административный протокол по статье 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы административного правонарушения полицейские направили в Кицманский районный суд для рассмотрения и принятия решения.

За нарушение правил карантина предпринимателю грозит штраф в размере от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, на Буковине власть не позволила смягчать карантин из-за большого количество больных и загруженности больниц. На сегодня в Черновицкой области зарегистрировано 3101 случай коронавируса, в том числе 136 - летальных. Это самые высокие показатели заболеваемости и смертности от коронавируса в Украине.