Коронавірус в Україні: вже зафіксовано понад 21,5 тисячі випадків інфекції

За добу зафіксовано 21 летальний випадок

За добу зафіксовано 21 летальний випадок

В Україні зафіксували 21 584 випадків COVID-19, за минулу добу заразилися ще 339 осіб, 21 хворий помер, 341 пацієнт одужав.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

За минулу добу захворіли 339 людей, з них 35 дітей і 71 медпрацівник. Було госпіталізовано 116 осіб. Зафіксовано 21 летальний випадок. Одужав 341 людина", - йдеться в повідомленні.

Загалом захворіли 1581 дитина і 4183 медика. На амбулаторному лікуванні 14 848 пацієнтів, з них 1318 дітей і 3 405 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 6 736 осіб, з них 263 дитини і 778 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 259 осіб, у тому числі одна дитина і 22 медика.

За останню добу найбільше нових випадків виявлено у Львівській області (45), Рівненської області (41) та місті Київ (58).

Всього в Україні досліджено 301 736 зразків методом ПЛР.

Ситуація по регіонах:

Вінницька обл. - 910 (482 одужали)

Волинська обл. - 805 (194 одужали)

Дніпропетровська обл. - 895 (199 одужали)

Донецька обл. - 155 (73 одужали)

Житомирська обл. - 647 (312 одужали)

Закарпатська обл. - 1092 (311 одужали)

Запорізька обл. - 416 (229 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1306 (673 одужали)

м. Київ - 2710 (393 одужали)

Київська обл. - 1458 (309 одужали)

Кіровоградська обл. - 482 (366 одужали)

Луганська обл. - 44 (34 одужали)

Львівська обл. - 1405 (295 одужали)

Миколаївська обл. - 281 (131 одужали)

Одеська обл. - 842 (138 одужали)

Полтавська обл. - 267 (240 одужали)

Рівненська обл. - 1475 (649 одужали)

Сумська обл. - 166 (123 одужали)

Тернопільська обл. - 1124 (799 одужали)

Харківська обл. - 930 (210 одужали)

Херсонська обл. - 177 (149 одужали)

Хмельницька обл. - 370 (117 одужали)

Черкаська обл. - 392 (286 одужали)

Чернівецька обл. - 3101 (816 одужали)

Чернігівська обл. - 134 (47 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з 25 травня ослаблений карантин у Києві, Вінницькій області, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Ослаблення стосуються роботи громадського транспорту та дитячих садків.

У Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Луганській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях залишилися попередні умови карантину.

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