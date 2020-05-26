Полтавщина готує запуск великомасштабного ІФА-тестування на коронавірус

В області наявні 15 апаратів для проведення імуноферментної діагностики

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В області наявні 15 апаратів для проведення імуноферментної діагностики

Директор департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак зауважив, що область готується до запуску імуноферментної діагностики на антитіла коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА, передає RegioNews.

Він пояснив, що метод імуноферментної діагностики на антитіла коронавірусу дешевший і доступніший, ніж ПЛР-діагностика. І його можуть проводити в районних лабораторіях.

Тому звертаюся до голів РДА та міст, щоб знайшли можливість закупити необхідні тести, і розпочали тестувати тих жителів району, яким необхідна госпіталізація не в інфекційні відділення", - повідомив Лисак.

Директор департаменту уточнив, що наразі в області наявні 15 апаратів для проведення імуноферментної діагностики.

Лисак нагадав, що у зв’язку з початком другого етапу адаптивного карантину, в області дозволили планову госпіталізацію в лікарнях. Нині на заплановану операцію хворий може потрапити лише після двох негативних ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у Полтавській області провели засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і ввели другий етап ослаблення карантину.