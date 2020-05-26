09:51  26 травня
Коронавірус в Україні: вже зафіксовано понад 21,5 тисячі випадків інфекції
12:04  26 травня
Зґвалтування в Кагарлику: Геращенко прокоментував можливість відставки Авакова
08:29  26 травня
Доба в ООС: окупанти 16 разів порушували режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
26 травня 2020, 14:51 12

Полтавщина готує запуск великомасштабного ІФА-тестування на коронавірус

Читайте также
на русском языке
26 травня 2020, 14:51 12
Читайте также на русском языке
В області наявні 15 апаратів для проведення імуноферментної діагностики
Фото: з відкритих джерел
В області наявні 15 апаратів для проведення імуноферментної діагностики

Директор департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак зауважив, що область готується до запуску імуноферментної діагностики на антитіла коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА, передає RegioNews.

Він пояснив, що метод імуноферментної діагностики на антитіла коронавірусу дешевший і доступніший, ніж ПЛР-діагностика. І його можуть проводити в районних лабораторіях.

Тому звертаюся до голів РДА та міст, щоб знайшли можливість закупити необхідні тести, і розпочали тестувати тих жителів району, яким необхідна госпіталізація не в інфекційні відділення", - повідомив Лисак.

Директор департаменту уточнив, що наразі в області наявні 15 апаратів для проведення імуноферментної діагностики.

Лисак нагадав, що у зв’язку з початком другого етапу адаптивного карантину, в області дозволили планову госпіталізацію в лікарнях. Нині на заплановану операцію хворий може потрапити лише після двох негативних ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у Полтавській області провели засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і ввели другий етап ослаблення карантину.


коронавірус Полтава Полтавська область лікарі тести
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 травня 2020, 21:55
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Іван Галунга
Всі блоги »
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Боговін Віталій
Кандидат на посаду Голови Запорізької обласної державної адміністрації
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Всі досьє »