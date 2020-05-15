Мер Каспрук втік від чернівчан, які задавали "незручні" запитання

Міський голова Чернівців не захотів відповідати на питання про розриті вулиці, сів у свій "Мерседес" і поїхав геть

Фото: з відкритих джерел

Міський голова Чернівців не захотів відповідати на питання про розриті вулиці, сів у свій "Мерседес" і поїхав геть

Мер Чернівців Олексій Каспрук не побажав спілкуватися з представниками ГО «Доста -Україна», які запитували у нього, коли ж закінчиться обіцяний ремонт вулиці Руської – однієї з основних магістралей Чернівців.

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