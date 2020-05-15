Мер Каспрук втік від чернівчан, які задавали "незручні" запитання
Мер Чернівців Олексій Каспрук не побажав спілкуватися з представниками ГО «Доста -Україна», які запитували у нього, коли ж закінчиться обіцяний ремонт вулиці Руської – однієї з основних магістралей Чернівців.
Відео зустрічі мера і активістів оприлюднили в мережі Facebook, пише RegioNews.
Активісти прийшли запитати у міського голови Чернівців Олексія Каспрука коли завершать ремонт та відкриють вулицю. Але мер на незручні запитання відповісти не зміг і втік від людей на службовому "Мерседесі".
На відео видно, як кілька десятків людей обурюються поведінкою мера і бездіяльністю міської влади і кажуть, що "цього мера, який хоче "зайти на другий строк" треба виносити з Ратуші".
Люди на відео також обурюються розмірами матеріальної допомоги, отриманої чиновниками мерії у розпал коронавірусної фінансової кризи.
Вулицю Руську перекрили на місяць для проведення ремонтних робіт ще 8 квітня. Відкрити відремонтовану вулицю мали 10 травня, але вулицю розкопали, а ремонтні роботи припинили.
Мер м.Чернівці втік із позором,від запитань громади міста, щодо ремонту вул Руська.Опубліковано Доста Четвер, 14 травня 2020 р.
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