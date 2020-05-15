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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
15 травня 2020, 11:12 14

Мер Каспрук втік від чернівчан, які задавали "незручні" запитання

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15 травня 2020, 11:12 14
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Міський голова Чернівців не захотів відповідати на питання про розриті вулиці, сів у свій "Мерседес" і поїхав геть
Фото: з відкритих джерел
Міський голова Чернівців не захотів відповідати на питання про розриті вулиці, сів у свій "Мерседес" і поїхав геть

Мер Чернівців Олексій Каспрук не побажав спілкуватися з представниками ГО «Доста -Україна», які запитували у нього, коли ж закінчиться обіцяний ремонт вулиці Руської – однієї з основних магістралей Чернівців.

Відео зустрічі мера і активістів оприлюднили в мережі Facebook, пише RegioNews.

Активісти прийшли запитати у міського голови Чернівців Олексія Каспрука коли завершать ремонт та відкриють вулицю. Але мер на незручні запитання відповісти не зміг і втік від людей на службовому "Мерседесі".

На відео видно, як кілька десятків людей обурюються поведінкою мера і бездіяльністю міської влади і кажуть, що "цього мера, який хоче "зайти на другий строк" треба виносити з Ратуші".

Люди на відео також обурюються розмірами матеріальної допомоги, отриманої чиновниками мерії у розпал коронавірусної фінансової кризи.

Вулицю Руську перекрили на місяць для проведення ремонтних робіт ще 8 квітня. Відкрити відремонтовану вулицю мали 10 травня, але вулицю розкопали, а ремонтні роботи припинили.

Мер м.Чернівці втік із позором,від запитань громади міста, щодо ремонту вул Руська.

Опубліковано Доста Четвер, 14 травня 2020 р.

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