Мер Чернівців вважає "дивним" рішення області про делегування "карантинних" повноважень
Міський голова Чернівців Олексій Каспрук вважає дивним рішення обласної комісії з ТЕБ та НС щодо делегування повноважень органам місцевої влади щодо послаблення або посилення карантину.
Про це Олексій Каспрук повідомив у прямому ефірі у Facebook, пише RegioNews.
Я не розумію, що відбулося... Чи умили руки, чи зрозуміли, що вони більше не контролюють ситуацію... Рішенням обласної комісії всі повноваження по пом’якшенню або посиленню карантину передані місцевим владам", – розповів мер Чернівців.
Він нагадав, що учора, 13 травня міська комісія з ТЕБ та НС зібралася на засідання, під час якої було ухвалено рішення щодо надання дозволу перукарням, салонам краси і стоматологам працювати.
"Але далі почалися дуже дивні речі. Терміново було зібрано обласну комісію з ТЕБ та НС, на якій було прийнято рішення про передачу повноважень. Виявляється, все те, що раніше говорилося – про те, що тільки обласна комісія може приймати рішення про обмеження і про те, що дозволено, а що не дозволено, можна було легко змінити", - повідомив Каспрук.
Також посадовець сказав, що не розуміє, чому упродовж двох з половиною місяців обласна влада не могла ухвалити цього рішення.
Дехто намагався зробити із себе "великого начальника", не слухав органи місцевого самоврядування, не слухав мене як міського голову, який передавав думки і позиції чернівчан до області...", – сказав Каспрук, натякаючи на голову чернівецької ОДА Сергія Осачука.
День 72. Карантин. Дозволити не можна заборонити. Де кому класти?
Чесно кажучи все так заплутано, що ледве розібрався. Задавайте питання. Поговоримо як жити далі.Опубліковано Олексій Каспрук Середа, 13 травня 2020 р.
При цьому мер не сказав, що напередодні саме керівники всіх фракцій міської ради звернулись до голови обласної комісії ТЕБ та НС про передачу права встановлювати/знімати карантинні обмеження через коронавірус органу місцевого самоврядування.
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