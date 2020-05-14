Мер Чернівців вважає "дивним" рішення області про делегування "карантинних" повноважень

На Буковині триває протистояння обласної влади та міського голови Чернівців

Фото: Сторінка Олексія Каспрука в facebook

На Буковині триває протистояння обласної влади та міського голови Чернівців

Про це Олексій Каспрук повідомив у прямому ефірі у Facebook, пише RegioNews.

Я не розумію, що відбулося... Чи умили руки, чи зрозуміли, що вони більше не контролюють ситуацію... Рішенням обласної комісії всі повноваження по пом’якшенню або посиленню карантину передані місцевим владам", – розповів мер Чернівців.

Він нагадав, що учора, 13 травня міська комісія з ТЕБ та НС зібралася на засідання, під час якої було ухвалено рішення щодо надання дозволу перукарням, салонам краси і стоматологам працювати.

"Але далі почалися дуже дивні речі. Терміново було зібрано обласну комісію з ТЕБ та НС, на якій було прийнято рішення про передачу повноважень. Виявляється, все те, що раніше говорилося – про те, що тільки обласна комісія може приймати рішення про обмеження і про те, що дозволено, а що не дозволено, можна було легко змінити", - повідомив Каспрук.



Також посадовець сказав, що не розуміє, чому упродовж двох з половиною місяців обласна влада не могла ухвалити цього рішення.

Дехто намагався зробити із себе "великого начальника", не слухав органи місцевого самоврядування, не слухав мене як міського голову, який передавав думки і позиції чернівчан до області...", – сказав Каспрук, натякаючи на голову чернівецької ОДА Сергія Осачука.

При цьому мер не сказав, що напередодні саме керівники всіх фракцій міської ради звернулись до голови обласної комісії ТЕБ та НС про передачу права встановлювати/знімати карантинні обмеження через коронавірус органу місцевого самоврядування.