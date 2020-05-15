09:44  15 мая
Коронавирус в Украине: 483 новых случая, количество заболевших возросло до 17330
11:30  15 мая
На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
08:54  15 мая
На Донбассе зафиксировано 11 обстрелов позиций ООС из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
15 мая 2020, 11:12 11

Мэр Каспрук убежал от черновчан, которые задавали "неудобные" вопросы

Читайте також
українською мовою
15 мая 2020, 11:12 11
Читайте також українською мовою
Городской голова Черновцов не захотел отвечать на вопрос о разрытых улицах, сел в свой "Мерседес" и уехал прочь
Фото: из открытых источников
Городской голова Черновцов не захотел отвечать на вопрос о разрытых улицах, сел в свой "Мерседес" и уехал прочь

Мэр Черновцов Алексей Каспрук не пожелал общаться с представителями ГО «Доста -Украина», которые спрашивали у него, когда же закончится обещанный ремонт улицы Русской – одной из основных магистралей Черновцов.

Видео встречи мэра и активистов обнародовали в сети Facebook, пишет RegioNews.

Активисты пришли спросить у городского головы Черновцов Алексея Каспрука когда закончат ремонт и откроют улицу. Но мэр на неудобные вопросы ответить не смог и убежал от людей на служебном "Мерседесе".

На видео видно, как несколько десятков людей возмущаются поведением мэра и бездействием городской власти и говорят, что "этого мэра, который хочет "зайти на второй срок" надо выносить из Ратуши".

Люди на видео также возмущаются размерами материальной помощи, полученной чиновниками мэрии в разгар коронавирусного финансового кризиса.

Улицу Русскую перекрыли на месяц для проведения ремонтных работ еще 8 апреля. Открыть отремонтированную улицу обещали 10 мая, но дорогу раскопали, а ремонтные работы прекратили.

Мэр.Черновцы сбежал с позором,от вопросов громады города относительно ремонта ул Русская.

Опубликовано Есть Четверг, 14 мая 2020 г.

Читайте также: Мэр Черновцов считает "странным" решение области о делегировании "карантинных" полномочий

Черновицкая ОГА просит у мэра Каспрука полтора миллиона на лечение больных коронавирусом


Черновцы дороги мер Алексей Каспрук
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Черновцах с подозрением на коронавирус умер пятимесячный ребенок
14 мая 2020, 15:46
Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
14 мая 2020, 13:26
Мэр Черновцов считает "странным" решение области о делегировании "карантинных" полномочий
14 мая 2020, 11:38
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
14 мая 2020, 22:00
Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
11 мая 2020, 15:58
Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47
Коронавирус: самое важное за сутки
12 мая 2020, 18:30
Кабмин не будет повышать тарифы на электроэнергию - Шмыгаль
12 мая 2020, 21:56
В Украине начались масштабные митинги автоперевозчиков - протестуют в столице и областных центрах
13 мая 2020, 11:22
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Все досье »