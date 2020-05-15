Мэр Каспрук убежал от черновчан, которые задавали "неудобные" вопросы

Городской голова Черновцов не захотел отвечать на вопрос о разрытых улицах, сел в свой "Мерседес" и уехал прочь

Фото: из открытых источников

Городской голова Черновцов не захотел отвечать на вопрос о разрытых улицах, сел в свой "Мерседес" и уехал прочь

Мэр Черновцов Алексей Каспрук не пожелал общаться с представителями ГО «Доста -Украина», которые спрашивали у него, когда же закончится обещанный ремонт улицы Русской – одной из основных магистралей Черновцов.

Видео встречи мэра и активистов обнародовали в сети Facebook, пишет RegioNews.

Активисты пришли спросить у городского головы Черновцов Алексея Каспрука когда закончат ремонт и откроют улицу. Но мэр на неудобные вопросы ответить не смог и убежал от людей на служебном "Мерседесе".

На видео видно, как несколько десятков людей возмущаются поведением мэра и бездействием городской власти и говорят, что "этого мэра, который хочет "зайти на второй срок" надо выносить из Ратуши".

Люди на видео также возмущаются размерами материальной помощи, полученной чиновниками мэрии в разгар коронавирусного финансового кризиса.

Улицу Русскую перекрыли на месяц для проведения ремонтных работ еще 8 апреля. Открыть отремонтированную улицу обещали 10 мая, но дорогу раскопали, а ремонтные работы прекратили.

Мэр.Черновцы сбежал с позором,от вопросов громады города относительно ремонта ул Русская. Опубликовано Есть Четверг, 14 мая 2020 г.

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