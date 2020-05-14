У Чернівцях з підозрою на коронавірус померло п`ятимісячне немовля
У Чернівцях помер пятимісячний хлопчик з підозрою на COVID-19. Дитина мала ВІЛ-позитивний статус, вроджену ваду серця і двобічну пневмонію.
Мати хворої дитини була неприхильною до лікування, останні місяці не з’являлася на огляд до педіатра. Хлопчик помер у обласній дитячій лікарні.
Про це повідомили у Чернівецькій ОДА, пише RegioNews.
Крім дитини, за добу на Буковині померло ще четверо хворих на коронавірус – троє людей старше 75-ти років з супутніми хронічними хворобами та 52-річна жінка з ожирінняя і гіпертонією.
Загалом в Чернівецькій області зафіксовано 98 летальних випадків коронавірусу. Одужали 464 хворих. Загальна чисельність інфікованих по області від першого встановленого випадку - 2516 осіб
За минулу добу (13.05.2020) в області було зафіксовано 72 нових випадки COVID-19 Географія поширення нових...Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 14 травня 2020 р.
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