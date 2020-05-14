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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
14 травня 2020, 15:46 10

У Чернівцях з підозрою на коронавірус померло п`ятимісячне немовля

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14 травня 2020, 15:46 10
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У дитини була ВІЛ-інфекція та вроджена вада серця, хлопчик народився у ВІЛ-позитивної матері
У дитини була ВІЛ-інфекція та вроджена вада серця, хлопчик народився у ВІЛ-позитивної матері

У Чернівцях помер пятимісячний хлопчик з підозрою на COVID-19. Дитина мала ВІЛ-позитивний статус, вроджену ваду серця і двобічну пневмонію.

Мати хворої дитини була неприхильною до лікування, останні місяці не з’являлася на огляд до педіатра. Хлопчик помер у обласній дитячій лікарні.

Про це повідомили у Чернівецькій ОДА, пише RegioNews.

Крім дитини, за добу на Буковині померло ще четверо хворих на коронавірус – троє людей старше 75-ти років з супутніми хронічними хворобами та 52-річна жінка з ожирінняя і гіпертонією.

Загалом в Чернівецькій області зафіксовано 98 летальних випадків коронавірусу. Одужали 464 хворих. Загальна чисельність інфікованих по області від першого встановленого випадку - 2516 осіб

За минулу добу (13.05.2020) в області було зафіксовано 72 нових випадки COVID-19 Географія поширення нових...

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 14 травня 2020 р.

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