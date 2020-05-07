Чернівецька ОДА просить у мера Каспрука півтора мільйона на лікування хворих коронавірусом

У лікарнях Чернівців закінчилися місця для хворих на COVID-19, тому їх лікуватимуть у закладах обласного підпорядкування

У лікарнях Чернівців закінчилися місця для хворих на COVID-19, тому їх лікуватимуть у закладах обласного підпорядкування

Міський голова Чернівців отримав лист за підписом заступниці голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак з проханням дофінансувати медикаменти та засоби індивідуального захисту для лікування хворих коронавірусом чернівчан.

Про це мерЧернівців Олексій Каспрук розповів у інтерв`ю виданню "Главком", пише RegioNews. Звертаюсь до вас розглянути питання щодо можливості дофінансування медикаментів та засобів індивідуального захисту для надання медичної допомоги хворим на Covid-19", - йдеться в листі Наталії Гусак. Сума фінансування в листі не зазначена, але за оцінками Олексія Каспрука йдеться про 1-1,5 млн грн, які мають піти обласному госпіталю ветеранів війни, який терміново перепрофільовують для лікування коронавірусу. Міська влада визнає, що доведеться платити і думає, як правильно передати ці кошти: У мене є питання… як це юридично грамотно виконати, адже це обласна установа, вона в об’єднаній власності територіальних громад області... Ми платимо податки, місто платить податки, чернівчани платять податки, частина цих податків йде в обласний бюджет. Чому в цій ситуації ми маємо ще й додатково зі своїх податків доплачувати за лікування?", - запитав мер Чернівців. Розглядають два можливі варіанти – просто передати засоби захисту або відрядити туди медпрацівників з розхідними матеріалами. Інших варіантів поки немає, бо "потім же ж прийдуть перевіряти нас і можуть сказати, що відбулося незаконне використання коштів, не за бюджетним кодексом", розповів міський голова. Зважаючи на складність ситуації з ліжко-місцями (у Чернівцях вже понад 700 випадків інфікування), міська влада також підготувала площі муніципального стадіону і оздоровчого комплексу "Олімп" для прийому хворих. Чиновники обіцяють залучити ці об’єкти у крайньому випадку. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

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